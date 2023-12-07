7 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Несколько воронежских УК ввели льготы на оплату ЖКУ для семей участников СВО
Организации установили скидки по собственной инициативе.
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Пять управляющих компаний Воронежа по собственной инициативе начали вводить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для членов семей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области в четверг, 7 декабря.
Так, ООО «УК Согласие» с 1 января 2023 года предоставляет участникам СВО и членам их семей скидку 20% на оплату за содержание жилого помещения и текущий ремонт (по первой строке).
Управляющими компаниями ООО «Воронежская городская единая управляющая компания», ООО «УК СервисДом», ООО «УК Атлантика СЕРВИС» и ООО «УК Надежный дом» предоставляются частичные скидки на оплату за те же услуги. Кроме того, данные управляющие компании полностью освободили бойцов спецоперации, получивших тяжелые ранения, от платы за содержание жилого помещения и текущий ремонт.
В пресс-службе добавили, что при обращении данной категории граждан в управляющие компании им оказывается помощь в решении бытовых проблем, например в мелком ремонте жилого помещения.
— Мы очень рассчитываем, что примеру названных управляющих компаний последуют и другие участники коммунального рынка региона, — подчеркнули в профильном министерстве правительства Воронежской области.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как жители региона по закону могут взыскать деньги с поставщика коммунальных услуг, если сумма в квитанции была необоснованно завышена. Требовать перерасчет или даже штраф с коммунальщиков могут собственники квартир, частных домов и нежилых помещений в многоквартирных домах. Деньги при этом пойдут не государству, а конкретному собственнику.