7 декабря, источник: Комсомольская правда
Дети в Приморье пробуют алкоголь с 13 лет — статистика
В Приморье подростки начинают пробовать алкоголь с 13 лет.
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Приморский ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» опубликовал статистику о первом употреблении алкоголя детьми. По данным организации, три из четырех мальчиков и каждая четвертая девочка впервые пробуют спиртное в возрасте 12−13 лет. Об опасностях для детей, таящихся за «привлекательными» этикетками алкогольной продукции — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Проблемные отношения между детьми и спиртными напитками — не новость. Ярким примером является ситуация, произошедшая в Находке 6 декабря, о чем ранее уже сообщала «Комсомольская правда». Тогда две девочки, пронесшие водку в туалет торгового центра, были госпитализированы. Как отмечают специалисты наркодиспансера, детский организм не сформирован до конца и не готов к действию выпивки. Ребенку достаточно нескольких рюмок для того, чтобы впасть в алкогольную кому.
Как объяснил эксперт, есть несколько путей, по которым пройдет подросток после употребления алкоголя. Если состояние является тяжелым, ребенка отправляют в токсикологическое отделение. «В месяц обычно 1−2 случая», — пояснил Александр Кубиков. Затем, при подтверждении диагноза, идет сообщение в полицию и наркологический диспансер, где ребенка поставят на учет. Второй, чуть более «безопасный», но не более «привлекательный» способ, это попасться за распитием спиртного полиции. Тогда вместо больничной койки можно будет ограничиться сдачей анализов. А вот остальное — как в примере выше.
После того как ребенок встанет на учет, начинается испытание сроком в год. Раз в месяц попавшийся на спиртном подросток будет являться в наркологический диспансер, сдавать анализы, общаться с наркологами и психологами. И только через 12 таких посещений, при условии, что ребенок все это время был «чист», его снимут с учета.
С родителями — отдельная история. Как объяснил Александр Кубиков, взрослые будут ходить на приемы вместе с детьми. Там им проведут консультации и расскажут, как себя стоит вести и что делать.
К сожалению, бывают ситуации, когда родителей назвать образцовыми язык не повернется. Тогда после инцидента детей переводят в реабилитационные центры. Во Владивостоке таким является «Парус Надежды».
Эксперт добавил, что помимо непосредственной работы с детьми Краевой наркологический диспансер ведет и профилактическую работу, организуя мероприятия для родителей. Там опытные психологи и наркологи рассказывают о том, как понять, что ребенок начал пить, что делать в таких ситуациях и с кем нужно связаться.