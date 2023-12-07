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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Общественный каток заливают на острове Конный в Иркутске

Еще один каток появится в сквере Кирова.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске заливаются общественные катки и ледовые корты во дворах. В этом году возможность покататься на коньках будет даже у гуляющих в самом центре города, в сквере им. Кирова.

Традиционный каток заливается на острове Конный. Как сообщают в администрации Иркутска, он будет открыт в конце декабря и кататься там смогут все желающие.

— Каток заливается в несколько этапов. Сначала формируют плотное основание — «снежную подушку». Затем ее фиксируют водой. Поверхность выравнивают с помощью спецтехники, — рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела. — В течение зимы будут проводиться работы по содержанию объекта.

На острове Конный так же появятся ледовый лабиринт и горки — их построят благодаря поддержке компании Эн+. Территорию украсят и световыми фигурами.

Совершенно новый каток будет залит и в сквере им. Кирова, прямо вокруг центрального фонтана. Сам же фонтан превратился в открытую радиостудию. Кроме того, уже готовятся катки на дворовых кортах — там будут заниматься местные хоккейные команды, а в свободное время кататься на коньках там могут все желающие.

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