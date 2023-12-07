7 декабря, источник: Комсомольская правда
Общественный каток заливают на острове Конный в Иркутске
Еще один каток появится в сквере Кирова.
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В Иркутске заливаются общественные катки и ледовые корты во дворах. В этом году возможность покататься на коньках будет даже у гуляющих в самом центре города, в сквере им. Кирова.
Традиционный каток заливается на острове Конный. Как сообщают в администрации Иркутска, он будет открыт в конце декабря и кататься там смогут все желающие.
— Каток заливается в несколько этапов. Сначала формируют плотное основание — «снежную подушку». Затем ее фиксируют водой. Поверхность выравнивают с помощью спецтехники, — рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела. — В течение зимы будут проводиться работы по содержанию объекта.
На острове Конный так же появятся ледовый лабиринт и горки — их построят благодаря поддержке компании Эн+. Территорию украсят и световыми фигурами.
Совершенно новый каток будет залит и в сквере им. Кирова, прямо вокруг центрального фонтана. Сам же фонтан превратился в открытую радиостудию. Кроме того, уже готовятся катки на дворовых кортах — там будут заниматься местные хоккейные команды, а в свободное время кататься на коньках там могут все желающие.