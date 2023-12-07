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7 декабря, источник: MOS.Ru

Завершился ремонт Лихачевского моста на севере столицы

Все мосты города регулярно проверяют и при необходимости проводят текущий или капитальный ремонт.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства сделали капитальный ремонт Лихачевского моста на севере столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта, — отметил Петр Бирюков. — В этом году обновили Лихачевский мост через реку Лихоборку, расположенный в Головинском районе».

Во время ремонта движение транспорта не останавливали. Участки дороги перекрывали поэтапно, чтобы сохранить возможность проезда в каждом направлении.

Специалисты восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили мостовое полотно, привели в порядок гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьеры и перила. «На финальном этапе уложили новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли дорожную разметку», — добавил Петр Бирюков.

За последние 12 лет все мосты в столице прошли необходимый ремонт. Благодаря этому продлевается срок службы сооружений, а также повышается комфорт водителей и пешеходов.

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