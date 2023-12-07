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7 декабря, источник: Om1.ru

После трагедии в Брянске проверят пропускную систему в омских школах и вузах

Об этом сообщил Виталий Хоценко.

Источник: Om1.ru

Губернатор Виталий Хоценко поручил своему заместителю Ивану Кротту совместно с главами муниципалитетов региона проверить пропускную систему во всех образовательных учреждениях Омска. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Такое решение было принято после ужасной трагедии в Брянской области. Напомним, восьмиклассница открыла стрельбу в школе. Она принесла с собой дробовик отца и нож. Погибла одноклассница стрелявшей и сама восьмиклассница, которая совершила суицид. Также пострадали четверо учеников.

«Кроме того, поставил задачу по контролю за психологическим состоянием наших детей. В каждой школе работают педагоги-психологи, социальные педагоги, за каждым классом закреплен классный руководитель, но не всегда ребята открываются, и задача взрослых проявлять чуткость, доброту и видеть проблемные точки, чтобы вовремя прийти на помощь или ответить на интересующие вопросы».

сообщил Виталий Хоценко
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