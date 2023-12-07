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7 декабря, источник: АиФ Воронеж

Мэрия Воронежа прокомментировала трагедию в Брянске

В брянской гимназии ученица 8 класса пронесла в школу огнестрельное оружие и начала стрельбу.

В мэрии Воронежа прокомментировали трагедию в брянской гимназии.

Напомним, что сегодня ученица 8 класса пронесла в школу огнестрельное оружие и начала стрельбу. В результате, ранили 4 мальчиков. По данным СК, погибли двое, одна из них — сама стрелявшая.

В мэрии прокомментировали происшествие:

«Все школы и детские сады Воронежа находятся на круглосуточной круглогодичной охране частных охранных предприятий, а также оснащены рамками металлодетекторов, тревожными кнопками. В связи с ситуацией в Брянске будут проведены дополнительные инструктажи с охранниками и администрацией школ».

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