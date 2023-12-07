7 декабря, источник: АиФ Воронеж
Мэрия Воронежа прокомментировала трагедию в Брянске
В брянской гимназии ученица 8 класса пронесла в школу огнестрельное оружие и начала стрельбу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В мэрии Воронежа прокомментировали трагедию в брянской гимназии.
Напомним, что сегодня ученица 8 класса пронесла в школу огнестрельное оружие и начала стрельбу. В результате, ранили 4 мальчиков. По данным СК, погибли двое, одна из них — сама стрелявшая.
В мэрии прокомментировали происшествие:
«Все школы и детские сады Воронежа находятся на круглосуточной круглогодичной охране частных охранных предприятий, а также оснащены рамками металлодетекторов, тревожными кнопками. В связи с ситуацией в Брянске будут проведены дополнительные инструктажи с охранниками и администрацией школ».