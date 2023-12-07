Пэрис Хилтон объяснила, почему ее детей выносила суррогатная мать

Модель, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон воспитывает вместе с мужем бизнесменом Картером Реумом двоих детей. И 11-месячный Феникс, и новорожденная Лондон появились на свет с помощью суррогатного материнства.
На вопрос о том, почему Пэрис не захотела вынашивать детей сама, светская львица сначала ответила, что ей помешал публичный образ жизни. Хилтон якобы не хотела привлекать к своим будущим малышам внимание общественности.
Но недавно выяснилось, что у модели были более серьезные причины прибегнуть к услугам суррогатной матери. Дело в посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), развившемся у Хилтон из-за перенесенного в детстве насилия. Пэрис некоторое время пришлось жить в интернате, где ее подвергали унизительным гинекологическим осмотрам.
С тех пор блондинка испытывает панические атаки, как только оказывается в кабинете врача. Любые медицинские процедуры оборачиваются для нее сильнейшим стрессом.
«Я просто знала, что это будет вредно для меня и ребенка, растущего внутри человека, который бы очень сильно тревожился», — призналась Пэрис в интервью Romper.