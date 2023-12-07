Главное
Спецоперация на Украине
14:04 (мск), источник: Московский комсомолец

Пэрис Хилтон объяснила, почему ее детей выносила суррогатная мать

Модель, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон воспитывает вместе с мужем бизнесменом Картером Реумом двоих детей. И 11-месячный Феникс, и новорожденная Лондон появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Модель, актриса и дизайнер Пэрис Хилтон воспитывает вместе с мужем бизнесменом Картером Реумом двоих детей. И 11-месячный Феникс, и новорожденная Лондон появились на свет с помощью суррогатного материнства.

На вопрос о том, почему Пэрис не захотела вынашивать детей сама, светская львица сначала ответила, что ей помешал публичный образ жизни. Хилтон якобы не хотела привлекать к своим будущим малышам внимание общественности.

Но недавно выяснилось, что у модели были более серьезные причины прибегнуть к услугам суррогатной матери. Дело в посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), развившемся у Хилтон из-за перенесенного в детстве насилия. Пэрис некоторое время пришлось жить в интернате, где ее подвергали унизительным гинекологическим осмотрам.

С тех пор блондинка испытывает панические атаки, как только оказывается в кабинете врача. Любые медицинские процедуры оборачиваются для нее сильнейшим стрессом.

«Я просто знала, что это будет вредно для меня и ребенка, растущего внутри человека, который бы очень сильно тревожился», — призналась Пэрис в интервью Romper.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 58-летняя Андреева сразила наповал фотографией в легинсах
Как дата вступления в брак влияет на семейную жизнь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта