7 декабря, источник: МК.RU Волгоград
В Волгограде в историческом здании «Победы» готовится к открытию театр кукол
Помимо кукольного театра сюда переедут творческие объединения и мастерские.
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Результат сложнейшей работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Победа» оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совместно с главой Волгограда Владимиром Марченко.
К открытию в бывшем здании «Победы» детского центра сейчас почти все готово. Кукольный театр приступит к работе уже до нового, 2024 года. Здание на улице Краснознаменской — объект культурного наследия регионального значения, он долгие годы фактически разрушался. Теперь здесь будет кипеть жизнь. Бывший кинотеатр «Победа», наряду с ГДЮЦем — тоже возрожденным, послужит многим поколениям жителей Волгограда и области.
Понятно было сразу — проект сложный, но губернатор уделял особое внимание его реализации. Работа большой команды позволила выполнить задачу. И вот мечта волгоградцев сбылась: главным «жителем» возрожденного легендарного здания станет областной театр кукол. Здесь созданы все условия и для артистов, и для юного поколения, раскрытия его творческого потенциала. Объект вошел в нацпроект «Культура».
Что здесь было и что здесь стало… а что здесь будет — вообще фантастика! Площадка шикарная. Мы для себя приняли решение создавать ее здесь, в историческом месте. Когда только начали, возникало очень много проблем. Но шаг за шагом мы шли к исполнению этой мечты.
Коллектив Волгоградского областного театра кукол вспоминает, что раньше работать приходилось в помещении бывшей столовой, а о новом здании все только мечтали.
Сегодня строительно-монтажные работы на объекте практически завершены, комиссия ведет приемку здания. Разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено до 20 декабря. Открытие произойдет до Нового года, и кукольный театр приступит к полномасштабной работе.
Губернатор тепло поблагодарил всех, кто был задействован в общей большой работе и сказал, что было бы правильно не только устроить торжественное открытие театра, но и первый спектакль показать детям участников СВО. Это предложение нашло горячую поддержку.
Коллектив полон творческих планов. Они наполнят театр таким содержанием и такими эмоциями, которые помогут юным зрителям и взрослым почувствовать любовь к своей Родине.
Вырастут не только творческие возможности, но и число зрителей — с 30 до 80 тыс. человек в год. Главные спектакли будут проходить в большом зрительном зале, рассчитанном на 240 мест. А для малышей в возрасте до 5 лет обустроен малый зал на 84 места, так называемый беби-театр. Прекрасные условия для работы получил и персонал: есть грим-уборные, помещения для производственных цехов и мастерских, касса с отдельным входом
Кроме кукольного театра, в здании разместятся различные творческие объединения и мастерские. Так что бывший кинотеатр «Победа» станет настоящим Домом детства.
Благоустроена и прилегающая территория: вторую жизнь получил сквер Строителей, продолжаются работы в Горсаду.
Напомним, реконструированная «Победа» наряду с ГДЮЦем, цирком, детской железной дорогой, детскими музыкальной и художественной школами, Горсадом входят в единый кластер — культурно-просветительное пространство центра Волгограда.
Развитие сферы культуры — это системная работа в Волгоградской области. Улучшается материально-техническая база учреждений, в муниципальных образованиях области создаются современные кинотеатры, обновляются опорные объекты — НЭТ, ТЮЗ и другие, модернизируется инфраструктура детских школ искусств, библиотек. Принято решение о создании на территории бывшего гидромелиоративного техникума на пл. Ленина в Волгограде современного образовательно-творческого центра Волгоградской области. Эти и другие объекты будут включены в 10-летнюю программу развития Волгограда.