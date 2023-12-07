7 декабря, источник: АиФ Волгоград
Когда волгоградцам выгоднее брать отпуск в 2024-м, рассказали эксперты
Размет выплат рассчитывается по 12 предшествующим месяцам исходя из среднего ежедневного заработка.
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Сумма отпускных может значительно разниться в зависимости от того, на какой месяц года придется отпуск, объясняют эксперты Роскачества. Размет выплат рассчитывается по 12 предшествующим месяцам исходя из среднего ежедневного заработка. Его вычисляют следующим образом — все, что заработал отпускник, делится на 12 и на 29,3 — среднее число дней в месяце. Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее при стабильном окладе брать в это время отпуск.
В 2024 году больше всего официальных рабочих дней будет в июле и октябре — по 23. В августе их 22, в апреле, сентябре, ноябре и декабре — по 21. Невыгодными эксперты считают январь, включающий зимние каникулы и короткий февраль с тремя днями выходных в честь Дня защитников Отечества. В марте россияне в таком же режиме будут отмечать Международный женский день, а на май снова приходятся длинные праздники.
Если есть желание продлить себе зимние каникулы, отпуск лучше взять перед ними, в декабре. Что касается выходных, то их стоит присоединять к отпуску, если интересует финансовая сторона, и отгуливать отдельно, если важен сам отдых как таковой. Какие дни будут выходными в 2024 году, узнайте по ссылке.