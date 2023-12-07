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7 декабря, источник: Коммерсантъ

Нижний Новгород новогоднюю ночь проведет без официальных салютов

В Нижнем Новгороде не планируется организованно запускать салюты в новогоднюю ночь. Об этом сообщил городской департамент культуры.

Источник: Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в прошлом году салютов в новогодние праздники в Нижнем Новгороде тоже не устраивали. Тогда в новогоднюю ночь были отменены все официальные мероприятия и концерты.

В новогоднюю ночь 2021−2022 года салюты были во всех районах Нижнего Новгорода и на Нижегородской ярмарке, которая стала основной программой празднования. Нижний Новгород встречал 2022 год в статусе новогодней столицы России.

Андрей Репин.

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