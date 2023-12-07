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7 декабря, источник: МК.RU Омск

В морозы жителям Центрального округа Омска сбавят тепло в батареях

В сильные морозы омичи могут остаться с холодными батареями в квартирах.

Источник: МК.RU Омск

Судя по факсограмме АО «Омск РТС» своим структурным подразделениям, которая оказалась в распоряжении телеграм-канала «Омский форум», параметры теплоснабжения до сих пор не удалось восстановить до нужных параметров.

Напомним, из-за выхода из строя котлов на ТЭЦ-5 перестало поступать отопление в части сбой с отоплением произошел в трех городских округах — Центральном, Ленинском и Октябрьском.

Ранее мы писали, что на сайте «Россети Сибирь» появилась информация об аварийных отключениях электричества в двух населенных пунктах региона.

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