Как сообщили в минтрансе региона, сейчас в столице Башкирии насчитывается 101 «интеллектуальный» перекресток. Работы проводятся в ходе внедрения «Интеллектуальных транспортных систем». Оборудование позволяет применять режимы адаптивного управления и регулировать длительность зеленых и красных сигналов светофоров на городских улицах. Специалисты планируют завершить корректировку работы светофоров до 26 декабря 2023 года. «Новые “интеллектуальные” перекрестки появились на улицах, которые обеспечивают выезд из Уфы. К примеру, модернизированы светофоры на улицах Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, Имени города Галле, Вологодской, Перовской и других, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов. — Предполагается, что благодаря внедрению “Интеллектуальных транспортных систем” пропускная способность данных улиц увеличится на 20%». Напомним, проект реализуется в три этапа, до 2024 года. В рамках первого этапа удалось установить 50 «умных» светофоров на таких оживлённых транспортных артериях Уфы, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российская и Комсомольская. Благодаря реализации проекта будут модернизированы 140 светофорных объектов из 415 существующих. На его реализацию направят более 1 млрд рублей. Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.