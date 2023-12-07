7 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Распадская прокомментировала повышение зарплат после прокурорской проверки
С 1 января месячные оклады людей не индексировали.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Распадская угольная компания» прокомментировала повышение зарплат после прокурорской проверки.
«В начале 2023 года мы вступили в коллективные переговоры с профсоюзной организацией по вопросу индексации зарплаты. В мае 2023 года коллективные переговоры были окончены и индексация заработных плат была произведена в полном объёме (на 11,94%) в соответствии с достигнутыми договоренностями с профсоюзными организациями. Вопрос полностью разрешён и закрыт», — поясняют «АиФ в Кузбассе» сотрудники Распадской.
В Междуреченске с 1 января не проиндексировали зарплату сотрудникам двух шахт, обогатительной фабрики и разреза. После представления руководителю от прокурора более пяти тысячам угольщиков увеличили заработок.