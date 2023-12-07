Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Pchela.News

В Челябинске в 2024 году могут добавить пять участков «выделенок» для общественного транспорта

В следующем году в Челябинске намерены создать выделенные полосы ещё на пяти участках оживлённых улиц. В их числе — проспекты Свердловский и Ленина, а также улица Героев Танкограда. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Pchela.News

— В настоящее время комитет дорожного хозяйства готовит конкурсную документацию на выполнение мероприятий по актуализации проектов организации дорожного движения и выполнение математического моделирования обустройства выделенных полос на пяти улицах города, — рассказали в администрации города. — В случае подтверждения возможности организации «выделенок» проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году.

«Выделенки» могут создать на:

  • Свердловском проспекте между проспектами Ленина и улицей Куйбышева;
  • улице Воровского между улицами Тимирязева и Блюхера;
  • проспекте Ленина между улицами Энгельса и Воровского;
  • улице Героев Танкограда между проспектом Ленина и улицей Комарова;
  • улице Комарова между улицами Героев Танкограда и Октябрьской.

Как рассказал в сентябре начальник управления ГИБДД по Челябинской области Иван Путков, выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта скоро станет накладным для водителей личных авто — в скором времени к нарушителям начнут применять штрафы.

Напомним, первые выделенные полосы появились в Челябинске в рамках транспортной реформы на улицах Труда и Северо-Крымской. Потом их сделали на проспекте Ленина, улице Рождественского, Копейском шоссе, Комсомольском проспекте. До конца года создадут ещё 15 километров выделенных полос — в Ленинском, Центральном районах и на северо-западе города. В результате их общая протяжённость достигнет 34 километра. Эксперты отметили, что с внедрением выделенных полос на улицах Челябинска время пассажиров общественного транспорта в пути сократилось до 50%. Приоритет проезда для общественного транспорта помогает ему строго соблюдать расписание и увеличивать скорость движения до 30%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Челябинске 8 декабря для всех школьников отменили занятия
«Трактор» дома проиграл питерскому СКА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта