В Челябинске в 2024 году могут добавить пять участков «выделенок» для общественного транспорта

— В настоящее время комитет дорожного хозяйства готовит конкурсную документацию на выполнение мероприятий по актуализации проектов организации дорожного движения и выполнение математического моделирования обустройства выделенных полос на пяти улицах города, — рассказали в администрации города. — В случае подтверждения возможности организации «выделенок» проектными решениями и математическим моделированием, их обустройство планируется выполнить в 2024 году.
«Выделенки» могут создать на:
Как рассказал в сентябре начальник управления ГИБДД по Челябинской области Иван Путков, выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта скоро станет накладным для водителей личных авто — в скором времени к нарушителям начнут применять штрафы.
Напомним, первые выделенные полосы появились в Челябинске в рамках транспортной реформы на улицах Труда и Северо-Крымской. Потом их сделали на проспекте Ленина, улице Рождественского, Копейском шоссе, Комсомольском проспекте. До конца года создадут ещё 15 километров выделенных полос — в Ленинском, Центральном районах и на северо-западе города. В результате их общая протяжённость достигнет 34 километра. Эксперты отметили, что с внедрением выделенных полос на улицах Челябинска время пассажиров общественного транспорта в пути сократилось до 50%. Приоритет проезда для общественного транспорта помогает ему строго соблюдать расписание и увеличивать скорость движения до 30%.