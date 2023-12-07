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7 декабря, источник: МК.RU Крым

В Крыму делают все возможное для безопасности в школах

Об этом в интервью КИА сообщил председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму делают все возможное для организации безопасности детей в школах.

По его словам, этим вопросом занимается лично глава РК Сергей Аксенов, и тема безопасности в школах остается приоритетной для властей республики.

«Уровень безопасности в наших школах поддерживается на весьма благопристойном уровне», — отметил Форманчук.

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