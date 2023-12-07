7 декабря, источник: МК.RU Крым
В Крыму делают все возможное для безопасности в школах
Об этом в интервью КИА сообщил председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.
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В Крыму делают все возможное для организации безопасности детей в школах.
По его словам, этим вопросом занимается лично глава РК Сергей Аксенов, и тема безопасности в школах остается приоритетной для властей республики.
«Уровень безопасности в наших школах поддерживается на весьма благопристойном уровне», — отметил Форманчук.