Когда восстановят все кровли в пострадавших от урагана регионах Крыма

«Планируется, что все работы в пострадавших от стихии муниципалитетах будут завершены до 12 декабря. Исключением станет Джанкойский район, где больше всего поврежденных кровель. Прошу ответственных лиц не затягивать с ремонтом, нельзя допустить, чтобы люди жили в некомфортных условиях», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в республике Аксенов сообщил, что на сегодняшний день отремонтирована 801 из 1059 поврежденных стихией кровель.
По его словам, на данный момент продолжаются работы в наиболее подтопленном стихией селе Прибрежное Сакского района. Там построена система каналов и траншея с выходом в море для отвода воды.
«Из-за особенностей рельефа и перепада высот используется несколько вариантов. Была построена система каналов, вырыта траншея с выходом в море», — написал в Telegram-канале Аксенов. В настоящее время вода уже начала уходить, добавил он.
По словам главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, уже прорыта траншея длиной около 400 метров.
Кроме того, отметил министр ведомства, к четвергу от воды освобождены 123 частных домовладения, два многоквартирных дома, 60 домов дачного строения и 163 приусадебных участка. Остались затоплены 36 частных домовладений и 30 приусадебных участков.
«Всего было убрано 3396 деревьев, в процессе устранения — 438. Восстановлена 841 кровля, в работе находится еще 241. Продолжается работа по оценке причиненного ущерба. К ликвидации происшествий привлечено более 1300 человек и 400 единиц техники», — отметил Садаклиев.
По данным на 7 декабря за компенсационными выплатами после удара стихии обратились уже более 250 тысяч крымчан. Наибольшее количество запросов поступает из Симферопольского, Белогорского, Черноморского, Сакского, Джанкойского и Нижнегорского районов.
Подать заявление на получение помощи можно разными способами: через центры «Мои Документы», портал Госуслуг, органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований.
Полный перечень поврежденного ураганом жилья и списки граждан на получение компенсаций на капремонты в Крыму должны составить за две недели.
Как сообщал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей. Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье. Основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС.
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