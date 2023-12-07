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7 декабря, источник: KrasnodarMedia.su

Синоптики раскрыли прогноз погоды на Кубани на ближайшие дни

Изменения принесет циклон.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: KrasnodarMedia.su

На Кубани прогнозируют влияние циклона, который приближается с юго-запада. Он принесет перемены в погоде на территории региона. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Приход циклона увеличит облачность и принесет небольшие дожди, а также постепенное повышение температуры.

Температура воздуха +4…+6°. Ветер восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 761 мм рт. ст., что в пределах нормы.

Михаил Леус

Он также отметил, что в пятницу, 8 декабря в крае возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +6..+8 градусов.

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