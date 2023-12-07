7 декабря, источник: KrasnodarMedia.su
Синоптики раскрыли прогноз погоды на Кубани на ближайшие дни
Изменения принесет циклон.
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На Кубани прогнозируют влияние циклона, который приближается с юго-запада. Он принесет перемены в погоде на территории региона. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Приход циклона увеличит облачность и принесет небольшие дожди, а также постепенное повышение температуры.
Температура воздуха +4…+6°. Ветер восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 761 мм рт. ст., что в пределах нормы.
Он также отметил, что в пятницу, 8 декабря в крае возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +6..+8 градусов.