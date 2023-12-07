7 декабря, источник: Комсомольская правда
Сильные морозы до минус 20 градусов придут в Петербург 8 декабря
МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий.
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Сильные морозы придут в Петербург 8 декабря. Температура воздуха ночью опустится до 13−15 градусов ниже нуля, а местами столбик термометра и вовсе будет показывать минус 18−20 градусов. Однако днем в Северной столице будет порядком теплее — от 10 до 12 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Но на этом погодные сюрпризы в последний день рабочей недели не закончатся. В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий из-за изморози.
— 8 декабря в Петербурге местами ожидается отложение изморози, — говорится в сообщении.
В целом же завтра погода будет облачной с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер будет умеренный. Также на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожнее на дорогах, а пешеходам аккуратнее передвигаться по тротуарам.