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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Сильные морозы до минус 20 градусов придут в Петербург 8 декабря

МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Сильные морозы придут в Петербург 8 декабря. Температура воздуха ночью опустится до 13−15 градусов ниже нуля, а местами столбик термометра и вовсе будет показывать минус 18−20 градусов. Однако днем в Северной столице будет порядком теплее — от 10 до 12 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Но на этом погодные сюрпризы в последний день рабочей недели не закончатся. В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий из-за изморози.

— 8 декабря в Петербурге местами ожидается отложение изморози, — говорится в сообщении.

В целом же завтра погода будет облачной с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер будет умеренный. Также на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожнее на дорогах, а пешеходам аккуратнее передвигаться по тротуарам.

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