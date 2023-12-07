7 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
Психолог Лукьянов считает, что не надо запрещать телефоны в школах Ростова
Это способ связи детей с родителями.
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Детский психолог Алексей Лукьянов считает, что не надо запрещать использование телефонов в школах Ростова. Своим мнением он поделился с изданием RostovGazeta.
По словам эксперта, смартфоны стали частью жизни каждого современного человека. Для ребёнка же это способ всегда быть на связи с родителями, в том числе при возникновении сложной ситуации.
«Если отобрать у ребёнка возможность в любой момент обратиться за помощью по телефону, это способно привести к развитию тревожности. А если ребёнку интереснее в телефоне, чем на уроке — это проблема педагога», — уверен специалист.
Телефон, полагает детский психолог, может быть полезен при поиске информации по той или иной теме. Запрет же может обернуться трагедией. Например, если у школьника резко ухудшится самочувствие, а учителю об этом он сказать постесняется, хотя маме отправил бы сообщение.
Напомним, 6 декабря Госдума РФ приняла закон о запрете использования телефонов в школах.