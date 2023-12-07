7 декабря, источник: Клопс.ru
Жильцы домов, соседствующих со стройкой дублёра двухъярусного моста, попросили Дятлову угомонить гремящих по ночам рабочих
По словам калининградцев, никакие жалобы не помогают.
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Жильцы домов, соседствующих со стройкой дублёра двухъярусного моста, попросили главу администрации Елену Дятлову угомонить гремящих по ночам рабочих. Об этом калининградцы написали в комментариях на странице сити-менеджера «ВКонтакте».
«Большая просьба поспособствовать творящемуся беспределу на стройке дублера двухъярусного моста. Шумные работы ведутся круглые сутки, в том числе в ночное время суток. Под окнами жилого дома на Баграмяна, 36, стучат и не дают жильцам спать. Это натуральные пытки. Никакие жалобы не помогают. Как же закон о тишине? Помогите, пожалуйста», — написали горожане.
На возмущения калининградцев отреагировали в городской администрации.
«В этой ситуации можем лишь напомнить подрядчику необходимость соблюдать закон о тишине. Дело в том, что протоколы за его нарушение уполномочены составлять только сотрудники полиции, поэтому в следующий раз, если строители не понимают законных претензий жильцов, есть смысл обратиться в правоохранительные органы», — говорится в ответе мэрии.
Рабочие подвели рельсы к месту, где через Преголю построят железнодорожный дублёр двухъярусного моста.