7 декабря, источник: Комсомольская правда
«Кашель может быть до рвоты»: в Новосибирске бушует коклюш, но точные данные по заболевшим засекретили
В Роспотребнадзоре не раскрыли данные по заболевшим коклюшем в НСО.
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Коклюш в Сибири не сдает позиции. В соцсетях все больше горожан сообщают, что подхватывают болезнь с чудовищным кашлем. Но насколько эпидситуация масштабна, так до сих пор и не известно.
— В 2023 году отмечается очередной циклический подъем заболеваемости коклюшем. Он наблюдается каждые 4 — 6 лет и связан с накоплением в обществе не иммунных к инфекции лиц. Большинство заболевших — дети. Болеют непривитые и не прошедшие полный курс вакцинации. Наибольший вес приходится на детей до года, а также школьников, у которых уже угас иммунитет, — рассказали КП-Новосибирск в Роспотребнадзоре.
При этом, что интересно, в ведомстве отказались давать точную статистику по заболевшим.
— Гриппом и ОРВИ болеют больше, чем коклюшем, а гриппом на прошлой неделе заболели 26 человек. Ситуацию держим на контроле, это главное, — сообщили КП-Новосибирск в областном управлении Роспотребнадзора, отказавшись назвать цифры.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ КОКЛЮШ.
Коклюш диагностируют не по симптомам, а лабораторно. И для этого существует несколько исследований: анализ крови на антитела IgA и IgM, бакпосев на Bordetella pertussis, ПЦР и другие. Но провести их бесплатно не получится. Так что, скорее всего, есть заболевшие без точного диагноза.
— По территориальной программе общий анализ крови и определение иммуноглобулинов М (IgM) в сыворотке крови можно сделать по ОМС, если такое направление выписал терапевт в поликлинике. Если в лаборатории поликлиники есть оборудование, то вас примут там, либо же можно бесплатно пройти в другом медучреждении, с которым у поликлиники заключен договор. Прочие исследования в программу ОМС не входят, — пояснили КП-Новосибирск в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
ЛЕЧЕНИЕ КОКЛЮША.
— Коклюш передается воздушно-капельным путем. Его симптомы — судорожный приступообразный кашель, после которого может быть рвота, и затяжное течение. Чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит болезнь, — отмечают в Роспотребнадзоре.
От коклюша существует вакцина, которая не гарантирует защиту на 100%, но может сильно смягчить симптомы. Например, привитых пациентов меньше мучает кашель. По Национальному календарю прививок детей вакцинируют с 3 месяцев с интервалом через 1,5 месяца и ревакцинацией еще через 1,5 года.
Если состояние тяжелое или средней тяжести, то больного госпитализируют. Детей до 1 года в любом случае лечат стационарно, так как именно малыши переносят болезнь тяжелее всего. Если пациент может переносить болезнь на ногах, то он проходит лечение амбулаторно. Лечится коклюш антибиотиками, а в случае очень мучающего, до рвоты, кашля антибиотики прописывают в виде уколов. Дополнительно врач назначает и другие препараты от кашля и спазмов.