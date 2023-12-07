7 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Новокузнечанину удалили шестисантиметровую опухоль из головного мозга
Сейчас мужчина вернулся к привычной жизни.
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Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщает у себя во «ВКонтакте», что врачи новокузнецкой больницы № 29 им. А. А. Луцика избавили пациента от объёмной опухоли головного мозга.
«41-летний мужчина поступил в больницу по скорой с подозрением на инсульт. При этом его уже несколько месяцев беспокоили периодические головокружения и сильная боль. По результатам диагностики неврологи выявили менингиому размером 6×6 см — новообразование хоть и доброкачественное, но опасное для жизни», — пишет Беглов.
Через капсулу опухоли проходила артерия, и одно резкое движение могло бы привести к тому, что пациент остался бы инвалидом. Однако операция прошла успешно, и через две недели мужчину выписали из больницы.
Оперировали новокузнечанина пять часов заведующий нейрохирургического отделения № 2 Виталий Булгаков и нейрохирург Василий Ефанов.