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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечанину удалили шестисантиметровую опухоль из головного мозга

Сейчас мужчина вернулся к привычной жизни.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщает у себя во «ВКонтакте», что врачи новокузнецкой больницы № 29 им. А. А. Луцика избавили пациента от объёмной опухоли головного мозга.

«41-летний мужчина поступил в больницу по скорой с подозрением на инсульт. При этом его уже несколько месяцев беспокоили периодические головокружения и сильная боль. По результатам диагностики неврологи выявили менингиому размером 6×6 см — новообразование хоть и доброкачественное, но опасное для жизни», — пишет Беглов.

Через капсулу опухоли проходила артерия, и одно резкое движение могло бы привести к тому, что пациент остался бы инвалидом. Однако операция прошла успешно, и через две недели мужчину выписали из больницы.

Оперировали новокузнечанина пять часов заведующий нейрохирургического отделения № 2 Виталий Булгаков и нейрохирург Василий Ефанов.

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