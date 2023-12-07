7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Челябинске и еще пяти южноуральских городах действует режим НМУ
Режим НМУ в Челябинске продлится до вечера 8 декабря.
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Жителей Челябинска, Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино и Сатки предупредили о скоплении смога. Как сообщает «ФедералПресс», во всех пяти городах объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Он действует весь день 7 декабря и до 18:00 8 декабря.
В областной Единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе мешает слабый ветер неблагоприятного направления.
Во всей Челябинской области, по данным метеорологов, ветер неустойчивый и не превышает 6 метров в секунду. Усилится он лишь в воскресенье 10 декабря.