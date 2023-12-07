7 декабря, источник: ИА Башинформ
В Башкирии прекратит работу пригородный автобус № 120
В Башкирии с 8 декабря закроют пригородный автобус № 120, который следует по маршруту «Уфа — Мусино» от Южного автовокзала столицы республики.
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Об этом информирует «Башавтотранс».
Ранее рейс курсировал ежедневно в 9.30 и 15.00 из Уфы, и в 10.50 и 16.20 от деревни Новомусино.
Как сообщал «Башинформ», на 9-м километре автодороги Уфа — Оренбург проходят массовые проверки пассажирского транспорта.