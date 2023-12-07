Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Ведомости.Город

В Москве создали уникальную авиаслужбу экстренного реагирования

Около 200 экстренных вылетов совершили пилоты Московского авиационного центра в текущем году. Они участвовали в тушении возгораний, эвакуировали пострадавших в ходе ДТП, перевозили больных в медучреждения. Обо всем этом 7 декабря в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, поздравив сотрудников авиационной службы с днем гражданской авиации.

Источник: РИА "Новости"

В состав службы входят пять санитарных и пять пожарных вертолетов, а также один вертолет-разведчик, который бывает задействован в мониторинге при крупных происшествиях в городе.

Сергей Собянин подчеркнул, что техническая база Московского авиационного центра постоянно развивается. В качестве примера он привел цех техобслуживания на аэродроме, где теперь ремонтируются пожарные и санитарные вертолеты. В прошлом году открылся собственный учебный центр, где пилоты повышают свою квалификацию с помощью современных учебных программ.

Столичный мэр напомнил, что вертолетные площадки есть во многих городских медицинских учреждениях. В этом году дежурные вертолеты появились на территориях ММКЦ «Коммунарка» и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии Центра коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем на территории парка «Руднево». Предприятие объединило ведущих отечественных производителей беспилотников, а также разработчиков соответствующего ПО. Для резидентов Центра в «Руднево» изготавливают детали и комплектующие для беспилотников. Им также помогают в проведении испытании и научно-исследовательских работ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Москва стала лучшей по производственному консалтингу
В столице пройдет зимний фестиваль «Молодежь Москвы»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта