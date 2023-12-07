В Москве создали уникальную авиаслужбу экстренного реагирования

В состав службы входят пять санитарных и пять пожарных вертолетов, а также один вертолет-разведчик, который бывает задействован в мониторинге при крупных происшествиях в городе.
Сергей Собянин подчеркнул, что техническая база Московского авиационного центра постоянно развивается. В качестве примера он привел цех техобслуживания на аэродроме, где теперь ремонтируются пожарные и санитарные вертолеты. В прошлом году открылся собственный учебный центр, где пилоты повышают свою квалификацию с помощью современных учебных программ.
Столичный мэр напомнил, что вертолетные площадки есть во многих городских медицинских учреждениях. В этом году дежурные вертолеты появились на территориях ММКЦ «Коммунарка» и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии Центра коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем на территории парка «Руднево». Предприятие объединило ведущих отечественных производителей беспилотников, а также разработчиков соответствующего ПО. Для резидентов Центра в «Руднево» изготавливают детали и комплектующие для беспилотников. Им также помогают в проведении испытании и научно-исследовательских работ.