Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

В трех районах Омской области из-за морозов отключили газ

Три северных района в Омской области отключили от газоснабжения.

Причиной послужило падения рабочего давления в межпоселковом газопроводе. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимир Шнипко.

Тевриз, Знаменское и Тара временно переведены на альтернативные источники отопления. Это около 1058 абонентов в Тевризском, Знаменском и Тарском районах.

— В зависимости от вида альтернативного отопления им будет предоставлена выплата: электротермия — 21509 ₽, твердое топливо — 8131 ₽ Восстановление газоснабжения льготным категориям граждан начнётся сразу после повышения давления в газопроводе. Вопрос находится на контроле Губернатора Омской области, — отметил Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Александра Пахмутова больна, но сердечного приступа нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта