7 декабря, источник: Комсомольская правда
В трех районах Омской области из-за морозов отключили газ
Три северных района в Омской области отключили от газоснабжения.
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Причиной послужило падения рабочего давления в межпоселковом газопроводе. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимир Шнипко.
Тевриз, Знаменское и Тара временно переведены на альтернативные источники отопления. Это около 1058 абонентов в Тевризском, Знаменском и Тарском районах.
— В зависимости от вида альтернативного отопления им будет предоставлена выплата: электротермия — 21509 ₽, твердое топливо — 8131 ₽ Восстановление газоснабжения льготным категориям граждан начнётся сразу после повышения давления в газопроводе. Вопрос находится на контроле Губернатора Омской области, — отметил Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.