7 декабря, источник: KrasnodarMedia.su
На Кубани людей умирает больше, чем рождается
Зато женятся в регионе чаще, чем разводятся.
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По данным Краснодарстата, на Кубани с января по октябрь 2023 года зарегистрировано больше свадеб и разводов, чем в пошлом году. Также в регионе наблюдается сокращение рождаемости и смертности. Численность жителей края растет за счет мигрантов.
Согласно отчету статистиков, с января по октябрь в регионе вступили в брак 33 786 пар, расторгли отношения 22 656 пар. В прошлом году свадьбу сыграли 32 757 пар, а разошлась 21 471 пара.
За десять месяцев 2023 года на Кубани родилось 39 393 человека, умерло — 53 622 человека. В прошлом году за аналогичный период в крае родился 40 571 человек, умерло 60 527 человек.
Естественная убыль населения в регионе составляет в этом году 14 229 человек. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был больше — 19 956 человек.
Миграционный прирост в Краснодарском крае за десять месяцев 2023 года почти в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.
В этом году население края за счет мигрантов приросло на 26 583 человека, прошлом году — на 12 113 человек.
В основном на Кубань переезжают россияне и жители стран СНГ — Армении, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии.
Также перебираются в Краснодарский край на ПМЖ из Грузии, Абхазии, Турции, Сирии, Латвии, Германии, Сербии, Киргизии, Беларуси, Туркмении, Молдовы.