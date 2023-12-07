7 декабря, источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске снегопады побили рекорд 13-летней давности
В Новосибирске мощные снегопады в начале декабря побили рекорд 13-летней давности.
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Теперь в регион пришел арктический холод. Ожидается похолодание до −35 градусов. Все службы переведены в режим повышенной готовности.
6 декабря в городе выпало примерно 15 миллиметров снега. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день был установлен в 2010 году. Тогда выпало 8,6 миллиметров снега.
«Для одного дня это большое количество осадков, но снега в городе пока мало. В норме за месяц выпадает 35 — 45 мм, за 12 часов выпала третья часть осадков», — рассказала изданию НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
Как правило, большое количество снега выпадает во второй половине декабря, но в 2023 году прошел последний теплый циклон с октября.