7 декабря, источник: m24.ru
В ЦОДД призвали для поездок в центр использовать городской транспорт
Столичных водителей призвали для поездок в центр использовать городской транспорт, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
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По данным ЦОДД, движение в городе стабильное, однако в связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее, со скоростью 26 километров в час.
Движение на Волгоградском проспекте, МСД и на Рублевском шоссе — рабочее. На Садовом кольце в районе Садовой-Триумфальной улицы, на МКАД в районе Варшавского шоссе и на Ленинградском шоссе движение сейчас интенсивное.
Вечером ожидаются затруднения движения в центре города, на Ярославском шоссе, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. Вечером выезжать на личном транспорте рекомендуется после 20:00.
На движение могут повлиять медленные скорости, погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы на проезжей части.
Автомобилистов призывают не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, быть внимательными на съездах и подъемах с эстакад и мостов.
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