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7 декабря, источник: Nakanune.ru

Люди не могут уехать: с новой нумерацией автобусов Екатеринбурга возникла проблема

Жители Екатеринбурга не могут уехать домой из-за новой нумерации маршрутов общественного транспорта. О проблеме сообщил депутат городской думы Антон Швалев.

Напомним, 22 автобусных маршрута уральской изменили номера с 1 декабря нынешнего года. Также с этой даты семь автобусных маршрутов поменяли схему движения.

Как рассказал Антон Швалев в своем Telegram-канале, из-за этих нововведений многие люди не знают или до сих пор путают новый номер своего автобуса.

«Моя дочь тоже простояла на морозе, пропустив два своих маршрута, вернулась со школы пешком. И подобных обращений ко мне поступает достаточно много», — заявил депутат.

Он предложил усилить информирование горожан об изменениях маршрутов: на всех остановках должны быть размещены понятные объявления. Также к этому можно привлечь школы через родительские чаты.

Швалев добавил, что горожане жалуются на сломанные электронные табло на остановках — где-то они не работают, а где-то показывают неправильные данные.

«Будем с этим разбираться», — пообещал он.

Напомним, недавно в администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Этим снова займется ЕМУП «Гортранс», к которому в последнее время накопилось немало вопросов.

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