Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: МК.RU Волгоград

Волгоградцам рассказали о правах при покупке онлайн-курсов

В интернете каждый день приглашают на онлайн-курсы, тренинги и платные вебинары.

Источник: Freepik

На что следует обратить внимание при покупке таких услуг, рассказали в Ростехнадзоре.

Необходимо проверить лицензию на образовательную деятельность организации, предлагающей онлайн-курсы. Следует ознакомиться с условиями договора, в частности, есть ли возможность вернуть деньги за онлайн-курс.

Следует прочитать отзывы на независимых ресурсах о тренере, авторе курса и самом мероприятии.

При оплате обратите внимание на используемый метод платежа. Если переводите деньги на банковские карты физических лиц, то заключаете договорные отношения с гражданами, не являющимися предпринимателями. На них закон «О защите прав потребителей» не распространяется.

Кроме того, если в договоре фигурирует организация в качестве исполнителя, а деньги просят перевести на карту физлица, это может быть признаком мошенничества.

Предоставление онлайн-курсов — это предоставление услуги. Поэтому отношения между сторонами регулируются положениями о выполнении работ и предоставлении услуг.

Заказчик вправе в любой момент отказаться от прохождения онлайн-курса и требовать возврата денежных средств. При этом исполнитель имеет право потребовать возмещения фактически понесенных расходов, подтвердив их документально.

Кроме того, заказчик вправе требовать возврата денег в полном объеме, включая возмещение убытков, если курс оказался некачественным.

Также при обнаружении недостатков заказчик может по своему выбору предъявить исполнителю одно из следующих требований: бесплатно устранить недостаток услуги, снизить стоимость курса или возместить расходы.

Требования необходимо излагать в письменной форме.

В случае возникновения спора с исполнителем заказчик может направить досудебную претензию. Если спор не решается в добровольном порядке, можно обратиться в суд с исковыми требованиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Астрахани произошли массовые отравления наркотиками
Как заготовить на зиму молодильные яблоки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта