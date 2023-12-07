7 декабря, источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцам рассказали о правах при покупке онлайн-курсов
В интернете каждый день приглашают на онлайн-курсы, тренинги и платные вебинары.
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На что следует обратить внимание при покупке таких услуг, рассказали в Ростехнадзоре.
Необходимо проверить лицензию на образовательную деятельность организации, предлагающей онлайн-курсы. Следует ознакомиться с условиями договора, в частности, есть ли возможность вернуть деньги за онлайн-курс.
Следует прочитать отзывы на независимых ресурсах о тренере, авторе курса и самом мероприятии.
При оплате обратите внимание на используемый метод платежа. Если переводите деньги на банковские карты физических лиц, то заключаете договорные отношения с гражданами, не являющимися предпринимателями. На них закон «О защите прав потребителей» не распространяется.
Кроме того, если в договоре фигурирует организация в качестве исполнителя, а деньги просят перевести на карту физлица, это может быть признаком мошенничества.
Предоставление онлайн-курсов — это предоставление услуги. Поэтому отношения между сторонами регулируются положениями о выполнении работ и предоставлении услуг.
Заказчик вправе в любой момент отказаться от прохождения онлайн-курса и требовать возврата денежных средств. При этом исполнитель имеет право потребовать возмещения фактически понесенных расходов, подтвердив их документально.
Кроме того, заказчик вправе требовать возврата денег в полном объеме, включая возмещение убытков, если курс оказался некачественным.
Также при обнаружении недостатков заказчик может по своему выбору предъявить исполнителю одно из следующих требований: бесплатно устранить недостаток услуги, снизить стоимость курса или возместить расходы.
Требования необходимо излагать в письменной форме.
В случае возникновения спора с исполнителем заказчик может направить досудебную претензию. Если спор не решается в добровольном порядке, можно обратиться в суд с исковыми требованиями.