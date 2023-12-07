7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Воронежской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
Кроме того, по-прежнему будет гололедица на дорогах.
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Синоптики предупредили: на Воронежскую область надвигается сильный ветер. На дорогах все также будет гололедица. В регионе из-за этого ввели желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты ЦФО Гидромецентра.
Ветер обещают с 18:00 7 декабря до 6:00 9 декабря. Местами его порывы составят до 15 м/с.
Период предупреждения по гололёдно-изморозевому отложению продлится до вечера, 18:00 8 декабря.