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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

В Воронежской области ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Кроме того, по-прежнему будет гололедица на дорогах.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили: на Воронежскую область надвигается сильный ветер. На дорогах все также будет гололедица. В регионе из-за этого ввели желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты ЦФО Гидромецентра.

Ветер обещают с 18:00 7 декабря до 6:00 9 декабря. Местами его порывы составят до 15 м/с.

Период предупреждения по гололёдно-изморозевому отложению продлится до вечера, 18:00 8 декабря.

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