7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Волгограде в мороз укладывают газон в Горсаду
В мэрии объяснили, что если трава не приживется, подрядчик заменит зеленое покрытие за свой счет.
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Похоже, в Волгограде появилась новая традиция — укладывать газон в мороз. Первый опыт, печальный, горожане лицезрели в январе на Аллее Героев. Теперь запорошенный первым снежком газон в минус 3−4 градуса стелют в Горсаду, где завершается масштабное благоустройство по нацпроекту. В мэрии сайту volgograd.kp.ru пояснили, что технология такое допускает, так как газон рулонный.
— В соответствии с технологией обустройство рулонного газона допускается при отрицательной температуре атмосферного воздуха. В данных погодных условиях процессы вегетации травяного покрытия приостанавливаются, газон уходит в состояние покоя, но при этом сохраняет свою жизнеспособность, — пояснили чиновники.
Чтобы трава лучше прижилась, землю под ней удобряют, потом делают дренаж из песка. Весной, когда придет тепло, уложенный в зиму газон должен зазеленеть. Но это по технологии. Если же газон не проснется, пойдет желтыми и жухлыми пятнами, как это было на Аллее Героев, его заменят по гарантии. При этом заплатит за переделку подрядчик за свой счет.
— На выполненные работы будет действовать гарантийный срок — это обязательное условие муниципального контракта, — пояснили в мэрии.