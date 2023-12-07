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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Ростовчан предупредили об ограничении электроэнергии из-за неуплаты

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» рассказали, что делать, чтобы электричество не отключили за долги.

Источник: AP 2023

Неоплата электроэнергии может привести к ряду нежелательных последствий, в том числе к ограничению подачи ресурса. Об этом напоминает гарантирующий поставщик.

Отключение электроэнергии возможно, если долг, который не оплатил потребитель, превысил размер двух платежей по нормативу. А также, если должник проигнорировал уведомления об ограничении поставки ресурса.

Извещения о вводимых ограничениях направляются абонентам в счетах за электроэнергию, в личном кабинете клиента, по почте, а также с помощью СМС и телефонных звонков.

Установлен срок оплаты для того, чтобы избежать ограничения электроэнергии. Он составляет 20 дней.

К неплательщику могут применяться и другие санкции:

— начисление пени;

— взыскание задолженности через суд;

— приостановка выплаты компенсации на оплату коммунальных услуг;

— арест доходов и имущества.

Напоминаем, что, согласно жилищному законодательству, при отключении электроснабжения должник обязан не только оплатить долг, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и восстановлением подачи ресурса, в общей сумме до трех тысяч рублей.

Гарантирующий поставщик настоятельно просит клиентов оплачивать счета вовремя и не допускать образования задолженности и ограничения подачи электроэнергии.

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