7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Крыму таксистов без лицензий не будут штрафовать до 16 декабря
Они должны будут работать по новым правилам с 10 декабря.
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Крымских таксистов не будут штрафовать за отсутствие лицензии до следующей субботы, 16 декабря. Об этом КИА сообщил президент Ассоциации автомобильных перевозчиков республики Зиновий Лудчак.
Таксопарки и самозанятые водители должны будут работать по новым правилам с 10 декабря. Им нужно зарегистрироваться в налоговой. Нововведения направлены на безопасность пассажиров. Таксопарки будут наказывать за привлечение к работе нелегальных перевозчиков.
Нововведения также коснутся цвета машины и их экологического класса. Все процедуры для получения лицензии государственные учреждения предоставляют бесплатно.
Для машин такси установили разрешенные цвета: белый, желтый, серый и оттенки черного. Требования к экологичности не ниже евро-2. Однако каждый год планируют добавлять по одному классу.
В настоящее время в Крыму работают 358 легальных перевозчиков. Около 5 тысяч машин внесены в реестр легковых такси. Право на легализацию в Крыму получили 32 службы заказа.
Руководитель ассоциации добавил, что до 16 декабря таксистов не будут штрафовать за отсутствие лицензии на работу. Это связано с тем, что одну из справок долго оформляют. Однако, как отметил Лудчак, большая часть перевозчиков уже подала заявки на оформление.