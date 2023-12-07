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7 декабря, источник: Комсомольская правда

В Крыму таксистов без лицензий не будут штрафовать до 16 декабря

Они должны будут работать по новым правилам с 10 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Крымских таксистов не будут штрафовать за отсутствие лицензии до следующей субботы, 16 декабря. Об этом КИА сообщил президент Ассоциации автомобильных перевозчиков республики Зиновий Лудчак.

Таксопарки и самозанятые водители должны будут работать по новым правилам с 10 декабря. Им нужно зарегистрироваться в налоговой. Нововведения направлены на безопасность пассажиров. Таксопарки будут наказывать за привлечение к работе нелегальных перевозчиков.

Нововведения также коснутся цвета машины и их экологического класса. Все процедуры для получения лицензии государственные учреждения предоставляют бесплатно.

Зиновий Лудчак

Для машин такси установили разрешенные цвета: белый, желтый, серый и оттенки черного. Требования к экологичности не ниже евро-2. Однако каждый год планируют добавлять по одному классу.

В настоящее время в Крыму работают 358 легальных перевозчиков. Около 5 тысяч машин внесены в реестр легковых такси. Право на легализацию в Крыму получили 32 службы заказа.

Руководитель ассоциации добавил, что до 16 декабря таксистов не будут штрафовать за отсутствие лицензии на работу. Это связано с тем, что одну из справок долго оформляют. Однако, как отметил Лудчак, большая часть перевозчиков уже подала заявки на оформление.

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