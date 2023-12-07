7 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
В Назарбаев Университете сменилось руководство
4 декабря решением попечительского совета Назарбаев Университета (NU) исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов, сообщает Zakon.kz.
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Ранее Аслан Саринжипов занимал пост министра образования и науки РК, а также cтоял у истоков создания NU.
Также решением попечительского совета новыми вице-президентами назначены:
Дархан Билялов, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя правления — ректора НАО «КазНПУ им. Абая», вице-президента Национальной Академии наук РК при Президенте РК.
Ерлан Шyланов, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, председателя правления — ректора Kozybayev University, провоста НАО «Университет Нархоз».
Асель Увалиева, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, члена правления — проректора по операционной деятельности КазНУ им. аль-Фараби.
5 декабря министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос, лишится ли Назарбаев университет особого статуса.