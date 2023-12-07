7 декабря, источник: Клопс.ru
Дотянут ли променад от Светлогорска до Пионерского: интервью с министром строительства региона Сергеем Черномазом
Названы сроки завершения важнейших объектов и темпов введения жилья.
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Несмотря на сложности с логистикой, в Калининградской области не снижают темпы строительства. Что с вводом жилья, променадом в Светлогорске и когда набережную дотянут до Пионерского, в интервью «Клопс» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз.
— Было объявлено, что в этом году в Калининградской области комплексно благоустроят 39 дворов и общественных территорий.
— Хотел бы отметить, что вы упомянули в вопросе 39 территорий, а будет выполнено больше. Всё благодаря экономии муниципалитетов. Сделаем 42 пространства: 19 общественных территорий и 23 двора.
— А чего ждать в следующем, какие знаковые объекты обновят в городе и области?
— В следующем году за счёт федерального бюджета запланировали благоустройство в Калининграде, Гвардейском, Пионерском, Янтарном, Правдинском, Краснознаменском округах. 21 территория: 8 дворов и 13 общественных пространств. В том числе победители голосования 2023 года. Оно проходило на платформе zagorodsreda.ru в апреле-мае. Тогда жители определили места для благоустройства самостоятельно: это 4 территории в Гвардейске, одна в Калининграде и одна в Янтарном.
Кроме того, заключили контракт на реализацию идеи победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Пионерском. Реализация будет уже в следующем году. И начнём работы по проектам-победителям VIII Всероссийского конкурса, это проекты в Зеленоградске, Советске, Гусеве.
— Как идут работы по реконструкции променада в Светлогорске? Есть ли шанс, что завершат досрочно? И когда?
— Работы по реконструкции набережной в Светлогорске идут по графику. Физическая готовность набережной составляет более 40% от общего объёма работ. При благоприятных условиях подрядчик планирует завершить основные строительно-монтажные работы до конца 2024 года. Понимаем всю важность этого объекта, стараемся максимально информировать людей о ходе работ. Для этого «Балтберегозащита» регулярно рассказывает о своей деятельности в соцсети «ВКонтакте», даёт комментарии СМИ. Приглашаю ваших коллег и читателей подписаться на сообщество учреждения.
— Ждать ли продления променада до Пионерского? Местные опасаются, что не будет выхода на пляж.
— Продление променада до Пионерского запланировано, но после 2027 года. А местным не надо опасаться — выход на пляж будет.
— Недавно депутаты областной думы по вашему предложению поддержали идею ввести госконтроль за проведением капремонта в жилых домах. В чём суть и какие негативные примеры были нецелевого расходования средств. Главное, как теперь быть жителям со спецсчетами?
— По 293-му Закону Калининградской области сейчас приёмка оказанных услуг или выполненных работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, жители которого формируют фонд на специальном счёте, удостоверяется актом приёмки. Всё это согласованно региональным оператором. Порядок согласования такого акта устанавливается правительством Калининградской области. Следовательно, этот порядок будет определён в соответствующем постановлении регионального правительства, где будет указано: какие документы и в какие сроки необходимо предоставлять. Сейчас проект нормативно-правового акта пока в разработке.
Мотивировал нас негативный опыт, с которым столкнулись жильцы нескольких многоквартирных домов, которые выбрали спецсчёт. Они путали понятия капитального и текущего ремонтов.
— В чём это выражалось?
— Например, починив лифт, а не заменив его оборудование полностью. В результате — нецелевое расходование спецсчёта. Или были примеры с установкой счётчиков прямо в квартирах, что тоже нарушение, ведь это частная территория, а не общедомовое имущество. То есть это не капитальные работы, а текущие. Например, ситуация часто складывается среди собственников новостроек. Их жители в общей массе зачастую уходят на спецсчет, выполняют на эти деньги текущие работы, а истечением примерно 10−15 лет, когда возникают потребности в капремонте, и их баланс оказывается нулевым. Опустошив счёт, собственники возвращались на «общий котёл» уже с нулевым балансом, тем самым несправедливо тащили снова себе «кусок пирога» добросовестных собственников, которые ежемесячно делали взносы и также ждут своей очереди. Обсчитывали людей и подрядчики, которым они доверяли свои деньги, стоимость работ была завышена, а значит, денег спецсчёта на другие конструктивы оставалось меньше.
— Какой прогноз вы делаете по вводу жилья на 2024 год?
— Общий совокупный объём ввода жилья на территории Калининградской области в период с 2020 по 2022 год составил 3,7 млн квадратных метров. Максимальный объём ввода зафиксирован в 2022 году и составил 1,3 млн квадратных метров. Это исторический максимум для региона.
План по вводу жилья в 2023 году составляет 1,15 млн квадратных метров. За 11 месяцев введено в эксплуатацию 1,07 млн квадратных метров (93% от плана). По итогам года ожидается ввод жилья в 1,16 млн квадратных метров или 101% от плана.
На 2024 год план по вводу жилья установлен в объёме 1,2 млн квадратных метров. Конечно, в реалиях нынешнего времени, учитывая введённые санкции, сложно вести строительство, но несмотря на это, учитывая количество строящего жилья, надеемся на выполнение установленного Минстроем России планового значения и в последующие годы планируем вводить не менее 1 млн квадратных метров в год.
— В конце октября сообщалось о завершении строительно-монтажных работ на площадке онкоцентра. А все ли работы приняты? Когда ожидается ввод объекта в эксплуатацию?
— Сейчас на объекте подрядчик устраняет замечания по итогам внутренней рабочей комиссии, в основном это мелкие претензии к отделке. Завершается процесс передачи готовых помещений заказчику. Основной объём работы — это формирование комплекта сдаточной документации. Напомню, сейчас ряд документов уже на рассмотрении в Ростехнадзоре, и на первую половину декабря запланирована итоговая проверка построенного онкоцентра специалистами Северо-западного управления Ростехнадзора. То есть будущий областной онкологический центр будет введён в эксплуатацию до конца этого года.
— На общероссийском уровне в начале ноября забили тревогу по росту цен на цемент, арматуру и трубы. У нас в регионе, как нам кажется, ситуация ещё сложнее. Как проходит мониторинг стоимости материалов, как обстоят дела на рынке сейчас?
— У нас есть подведомственное государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Ведётся еженедельный мониторинг цен на строительные материалы в розничных сетях региона.
Потом мы получаем эти данные и передаём в адрес УФАС России по Калининградской области для мониторинга ими ценовой ситуации на социально значимых товарных рынках региона.
По данным мониторинга стоимости основных строительных ресурсов «Главгосэкспертизы России», с 8 по 15 ноября этого года наблюдался незначительный рост цен в Калининградской области на портландцемент (общестроительного назначения бездобавочный М400) — ориентировочно на 0,51%; щебень (М 1000 фракции 40−80 мм) — примерно на 1,06%; трубы (напорные полиэтиленовые для транспортировки воды диаметром 110 мм) — тоже 1,06%; сталь (листовую оцинкованную толщиной 0,7 мм) — примерно на 0,87%. Одновременно стоимость снижена на сталь арматурную (диаметром 16 мм) в пределах — 1,5%.
— В Пионерском, Зеленоградском и Светлогорском округах строят очистные сооружения. Не будет ли зловонного запаха в этих районах после их ввода в эксплуатацию?
— Строим там не очистные, а крупнейшую приморскую сеть канализационных сооружений в регионе. В июне начали работы. Общая протяжённость коллектора внушительная: от канализационной насосной станции (КНС) «Детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра» до камеры гашения в Пионерском. По проекту запланировано почти 28 км напорных сетей и 4 км самотечной трассы, а также реконструкция двух главных канализационных насосных станций и строительство пяти новых КНС. Все они закрытого типа, поэтому запаха не будет. Более того, он рассчитан на рост населения и производств в приморских округах.
Действующие сети в этих муниципалитетах сейчас обслуживает Акционерное общество «Объединённые канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы городов» (АО «ОКОС»). Его сотрудники контролируют работу технологического оборудования. Все стоки идут на единые очистные сооружения в посёлке Заостровье, где и проходят все этапы очистки сточных вод, поэтому запахи и сейчас должны быть исключены. Если у жителей вышеперечисленных округов возникают проблемы с канализацией — она забита, нужно закрыть люк, где-то авария, то можно позвонить по телефону диспетчера АО «ОКОС» в любое время суток:
В этом году там капитально ремонтировали 22 участка сетей. Из самых крупных: в Пионерском провели полную реконструкцию канализационной насосной станции; в Зеленоградском округе была реконструкция напорного коллектора в районе казино; в Светлогорском заменили насосное оборудование на главной насосной станции, реконструировали канализационную насосную станцию. Работники АО «ОКОС» ежедневно обслуживают канализацию по заявкам жителей.