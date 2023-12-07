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7 декабря, источник: ЕАН

Более сотни свердловских классов ушли на карантин из-за ОРВИ

В Свердловской области на фоне распространения ОРВИ на карантин ушли 137 классов, сообщает «Уралинформбюро». Полностью приостановлены очные занятия в трех школах.

Также на карантин отправлены три детсада и 119 групп в дошкольных учреждениях. Всего с 27 ноября по 3 декабря в области зарегистрировано более 40 тыс. новых случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В основном болеют несовершеннолетние.

«Согласно официальным данным, показатели заболеваемости ОРВИ ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 10,6%, но выше среднего многолетнего уровня на 7,9%. Возможно, кому-то покажется, что буквально все вокруг болеют. На самом деле мы сейчас наблюдаем вполне характерную для начала декабря ситуацию и готовимся к эпидемическому подъему. Ожидается, что он заявит о себе в конце месяца и достигнет пика после новогодних праздников», — объяснил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня констатировала, что в России впервые за последние четыре года зафиксирован одновременный подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией. По слова Поповой, растет как количество заболевших, так и тяжесть заболевания.

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