7 декабря, источник: Комсомольская правда
Как долго продлится холодная погода в Пермском крае: отвечают синоптики
Синоптики рассказали, как долго в Пермском крае простоят аномальные морозы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сильные морозы, которые начались в Пермском крае с 6 декабря 2023, могут стать самыми продолжительными с января 2006 года. По прогнозу синоптиков, впервые за 17 лет в течение шести дней подряд столбик термометра в Перми будет опускать ниже −30 градусов.
Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, в период с 7 по 9 декабря 2023 года погоду сформирует усиливающийся арктический антициклон. Причем его центр все время будет находиться к западу или северо-западу от Перми. Ожидается безветренная погода, с перспективами сильного выхолаживания в низинах.
В пятницу, 8 декабря, в Пермском крае будет на 20 градусов холоднее нормы
При этом уже в пятницу, 8 декабря, будет на целых 20 градусов холоднее, чем обычно в начале декабря. К утру температура воздуха может опуститься до −40 градусов. В дневные часы ожидается в пределах −27…-33. В Перми вполне вероятно похолодание до −35 градусов и не выше −30 днем.
В выходные дни, 9 и 10 декабря, в Пермском крае прогнозируется небольшое потепление. Более ощутимое оно будет на севере и северо-западе региона. В ночь на субботу, 9 декабря, сильные морозы до −38…-40 сохранятся на юге края, в Перми также будет около −33…-35. При этом на севере будет облачно и потеплеет до −30. Днем слабое потепление до −24…-27 градусов на северо-западе продолжится, а в южных районах будет в пределах −27…-30, в Перми −28.
В ночь на воскресенье, 10 декабря, чуть потеплеет уже и в Перми. Температура воздуха ожидается на уровне −30 градусов, по краю −28…-33. На юге региона по-прежнему очень холодно до −38. Днем ожидается малооблачная безветренная погода и −26…-31, в Перми до −27.
Пик похолодания в Перми и Пермском крае придется на 11 декабря 2023
В начале следующей недели в Пермском крае ожидается усиление морозов. В понедельник, 11 декабря, погода и вовсе может обновить многолетний суточный рекорд холода. Ночью можно ожидать −33…-38, в низких местах до −40 градусов, а днем не выше −30…-35. В Перми столбики термометров также опустятся ниже −36,5.
Такой же холодной в южной части Пермского края вероятно будет и ночь на вторник, 12 декабря. Затем морозы начнут постепенно отступать.
На потепление в Пермском крае можно рассчитывать только с 13 декабря
На потепление в Пермском крае можно рассчитывать только со среды, 13 декабря. Поскольку влияние антициклона сохранится, то оно будет весьма медленным, говорят синоптики.