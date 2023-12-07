7 декабря, источник: Время
Юрий Шалабаев поручил разобраться в ситуации в школе № 93
Речь идет о приемных детях.
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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил разобраться в ситуации в школе № 93 Московского района, которую описала нижегородка, обращаясь на прямую линию губернатора Глеба Никитина 7 декабря.
По ее словам, ее приёмный ребёнок посещает «Школу будущего первоклассника», а директор якобы «считает приёмных детей не достойными обучения».
«Школа № 93, как и любая другая, создает все условия для обучения детей, в том числе и с особыми образовательными потребностями. За многолетнюю историю школы ничего и близко похожего на эту ситуацию не было», — написал Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Градоначальнику доложили, что подобного случая не было и быть не могло. Педагоги уважительно относятся к своим ученикам.
«Ребёнок ещё не учится в школе, и в первый класс он пойдёт только в будущем году. И он, как и остальные дети Нижнего Новгорода, будет учиться исходя из своих потребностей и возможностей при помощи педагогов».
Он поручил директору департамента образования Владимиру Радченко связаться с мамой и вместе с директором решить возникшие вопросы, чтобы не было недопонимания.
Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что в стране реализуется комплекс мер по созданию комфортных условий для людей с инвалидностью.