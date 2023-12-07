Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области объявил 2024 годом «Добрых дел»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о проведении в 2024 года «Добрых дел». Об этом сообщает его пресс-служба.

Документ был подписан 5 декабря в День добровольца. Как сказано в сообщении, в Ростовской области волонтерами являются несколько сотен тысяч человек.

В 2023 году Ростовская область в шестой раз подряд вошла в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел». В Ростовскую область привлечено 9,5 млн руб. на развитие добровольчества и проведение благотворительных акций.

Кристина Федичкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мягко говоря, удивился». О чём Залужный попросил министра обороны США
Стало известно, кому досталась бизнес-империя Пригожина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта