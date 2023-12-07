7 декабря, источник: Коммерсантъ
Губернатор Ростовской области объявил 2024 годом «Добрых дел»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о проведении в 2024 года «Добрых дел». Об этом сообщает его пресс-служба.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Документ был подписан 5 декабря в День добровольца. Как сказано в сообщении, в Ростовской области волонтерами являются несколько сотен тысяч человек.
В 2023 году Ростовская область в шестой раз подряд вошла в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел». В Ростовскую область привлечено 9,5 млн руб. на развитие добровольчества и проведение благотворительных акций.
Кристина Федичкина.