7 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
Ещё несколько дней?! Как Свердловская область переживает аномальные морозы
Синоптики обещают уральцам морозы ниже −40 градусов.
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Жители Среднего Урала впервые этой зимой ощутили на себе 30-градусные морозы. Ночью 6 декабря и утром 7 декабря в Екатеринбурге и окрестностях столбики термометров упали до −33 градусов, а в городах и посёлках на севере региона метеостанции и вовсе зафиксировали −42. Свердловские коммунальщики, энергетики, дорожники, а также сотрудники экстренных служб переведены на усиленный режим работы. Подробнее — в материале на сайте ural.aif.ru.
Холодно, зато без пробок
Утром седьмого декабря многие уральцы оказались в домашнем «плену» из-за сильных морозов. Во многих образовательных учреждениях региона объявили о дистанционном обучении, а часть работодателей разрешила сотрудникам остаться дома и работать удалённо.
«Какое счастье, что сегодня не нужно никуда идти. Дома работаю. И завтра тоже. А то с транспортом беда последние дни», — рассказывает менеджер одной из крупных компаний в Екатеринбурге.
Свердловчане, хоть и были предупреждены о надвигающемся аномальном холоде, далеко не все оказались ему рады.
«Не смог завести утром машину. Пришлось одеваться теплее и бежать на остановку, немного опоздал на работу. А у коллеги, говорит, с “полтычка” завелась, хотя тоже не в гараже стоит», — поделился житель Нижнего Тагила.
Зато, по словам жителей уральской столицы, из многих районов этим утром можно было выехать без привычных для будних дней пробок на дорогах. Даже жители Академического, которые почти каждый день сообщают о проблемах с общественным транспортом, как никогда были рады пустым улицам.
«Выехал с района на автобусе, даже печка работала, а главное — пробок почти нет, школы, универы по домам сидят, кто-то наверное и на работу не пошёл, повезло», — рассказал житель Академа в одном из пабликов в соцсетях.
«Отлично уехали, без пробок», — подтверждает Людмила.
«Выехал в обед в город — на улицах пусто! Ни машин, ни людей почти нет. Многие, видимо, сегодня решили оставить авто и вообще не высовывать нос на улицу. Я б тоже дома лучше посидел», — рассуждает житель Невьянска Владислав.
У кого больше?
И, конечно, жители многих населённых пунктов поделились фотографиями с актуальными показателями своих уличных градусников. У одних столбики упали далеко за 30, а у других — до −40.
По словам синоптика Алексея Пулина, автора канала «Погода в Екатеринбурге», ночью 7 декабря минимальная температура была зарегистрирована на метеостанции в посёлке Висим Горноуральского городского округа — 39 градусов ниже ноля. Однако после 8 часов утра, уже после того, когда обычно отмечается самое холодное время перед восходом солнца, выхолаживание воздуха продолжилось. Большинство метеостанций Свердловской области обновили ночные минимумы: самая низкая температура в Висиме — 42 градуса ниже ноля.
Тридцатиградусный мороз не остановил верующих жителей Екатеринбурга, и сотни людей по традиции вышли на общегородской крестный ход в честь Дня святой Екатерины.
Все на чеку
В связи с резким похолоданием сотрудники полиции, МЧС, а также коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Глава региона Евгений Куйвашев накануне провёл оперативное совещание, где дал ряд поручений по обеспечению комплексной безопасности и надежного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения уральцев.
"Министерству ЖКХ и коммунального хозяйства совместно с главами муниципалитетов организовать работу жилищно-коммунального хозяйства в усиленном режиме, аварийные бригады перевести на круглосуточный режим работы, обеспечить укомплектованность и готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийно-восстановительных работ, а также дополнительно проверить исправность автономных источников питания, — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.
По данным синоптиков Уралгидрометцентра, аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10−17 градусов задержится в Свердловской области еще на несколько дней — до 11 декабря.
В региональном МЧС посоветовали не выходить на мороз без варежек, шапки, шарфа.
«Одевайте свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Особое внимание уделяйте обуви — тесная обувь, отсутствие стельки — служат основной предпосылкой для обморожений. В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь», — призывают свердловчан в ведомстве.