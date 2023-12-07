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7 декабря, источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ожидаются 10-градусные морозы днем

Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Волгограде и области.

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Источник: Комсомольская правда

К концу недели в Волгоградской области ожидается заметное похолодание. Синоптики обещают до −10 градусов днем в северной части региона. О том, какая будет погода 8 декабря, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.

— Без существенных осадков. Ветер восточный, ночью порывы достигнут 7−12, днем 9−14 метров в секунду, — уточнили в областном ЦГМС.

Снега не будет, как и солнца. Поэтому десятиградусный мороз будет очень ощутим. В основной части региона ночью прогнозируют −4…-9º, (при прояснениях −9…-14º), днем −2…-7º, местами температура будет ниже. В Волгограде ночью ожидается-5…-7º, днем −3…-5º мороза.

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