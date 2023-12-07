Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Ura.ru

Японский журавль из пермского зоопарка в шоке от уральских морозов. Фото

Животные пермского зоопарка стали больше есть и меньше гулять. Неожиданностью суровая уральская погода стала для молодого японского журавля. Как зверинец готовили к экстремально низким температурам, рассказали URA.RU сотрудники зоосада.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

«Японский журавль Рюша родился только этим летом и впервые столкнулся с настоящими морозами. На прогулку его выводят только на короткое время», — рассказали в пресс-службе зоопарка. Семейство камерунских коз во главе с самцом Крошем на время холодов переселили в помещение конюшни, где их соседями стали лошадь Сабира, пони Крым, Миша и Нормандия.

В здании «львятника», перед морозами проверили работоспособность теплых полов. В вольерном комплексе проживают львы Риччи и Леро, львица Виола, пума Боня и тигрица Афина. Всем животным зоопарка увеличили рацион. Хищникам дают больше мяса, травоядным овощей и фруктов, а копытным сена и веников, утеплили «постель» — соломы, опила и сена не жалеют.

А вот северные олени, белые медведи, полярные волки, снежные барсы в своей стихии. Не отстают от обитателей Севера выдры Матильда и Шнур. Животные с удовольствием резвятся в сугробах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США опубликовали резолюцию по импичменту Байдену
В Москве устроили стрельбу у метро. Фото
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна