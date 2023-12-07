Японский журавль из пермского зоопарка в шоке от уральских морозов. Фото

«Японский журавль Рюша родился только этим летом и впервые столкнулся с настоящими морозами. На прогулку его выводят только на короткое время», — рассказали в пресс-службе зоопарка. Семейство камерунских коз во главе с самцом Крошем на время холодов переселили в помещение конюшни, где их соседями стали лошадь Сабира, пони Крым, Миша и Нормандия.
В здании «львятника», перед морозами проверили работоспособность теплых полов. В вольерном комплексе проживают львы Риччи и Леро, львица Виола, пума Боня и тигрица Афина. Всем животным зоопарка увеличили рацион. Хищникам дают больше мяса, травоядным овощей и фруктов, а копытным сена и веников, утеплили «постель» — соломы, опила и сена не жалеют.
А вот северные олени, белые медведи, полярные волки, снежные барсы в своей стихии. Не отстают от обитателей Севера выдры Матильда и Шнур. Животные с удовольствием резвятся в сугробах.