17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 7 декабря
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Путин счел неприменимым выражение «Россия — бензоколонка»
В структуре экономики большинство занимают несырьевые отрасли.
Банкам запретят брать комиссию за ЖКХ с трех категорий россиян
В список льготников включат пенсионеров, инвалидов, малоимущих и ветеранов боевых действий.
Что известно о стрельбе в гимназии в Брянске
Восьмиклассница в четверг утром пронесла огнестрельное оружие в гимназию № 5 и открыла стрельбу. В результате пострадали пять человек, еще одна девочка погибла. Сама стрелявшая девочка покончила с собой.
ФСБ сообщила о раскрытии теракта на Байкало-Амурской магистрали
На территории Омской области задержан гражданин Беларуссии, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами.
Pantone назвал главный цвет 2024 года
Им стал персиковый Pantone 13−1023 Peach Fuzz.