7 декабря, источник: Комсомольская правда
Электричество отключат в трех районах Волгограда 8 декабря
Публикуем, где не будет света в Волгограде 8 декабря 2023 года.
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В конце рабочей недели в Волгограде три района останутся без электричества. Десятки домов будут без света из-за плановых ремонтных работ на электрооборудовании. Некоторые адреса обесточат на несколько часов, другие — на весь день, и электроснабжение вернется, когда на улице уже стемнеет. Электричества в пятницу временно не будет в Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «Россети Юг — Волгоград». Публикуем, где отключат свет в Волгограде 8 декабря 2023 года.
В Краснооктябрьском районе с 10.00 до 16.00 обесточат ул. Титова, 20а, с 9.00 до 17.00 — ул. Чесменскую, 2−28, 32, ул. Кошевого, 1−29, 2−30, ул. Громовой, 1−27, 2−20, ул. Связистов, 1−17, ул. Туманяна, 2, ул. Правды, 49, ул. Алехина, 43/1−56.
В Советском районе электричество с 12.00 до 16.00 отрубят на ул. Шахтинской, 112−136, 112б, 115−143, 119б, 123а, 130а, 141а, 146, ул. Некрасова, 116, 118, 135а, ул. Савеловской, 121, 121а, 123а, 123, в пер. Старом, 138−146, с 9.00 до 17.00 — на ул. Тверской, 146, 150а, 154б, 154−167, 159, ул. Рабочей, 103, 107, ул. Адыгейской, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, ул. Красноволжской, 104а, 106, ул. Садовой, 110, с 10.00 до 17.00 — на ул. Лунной, ул. Ежевичной, ул. Вишневой.
В Красноармейском районе света не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Пятиморской, 33, 35, ул. Мачтозаводской, 152.