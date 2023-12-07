7 декабря, источник: Калининград.Ru
Калининградские кардиохирурги спасли семидневного младенца
Мальчику диагностировали несколько врождённых пороков сердца.
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Калининградские кардиохирурги спасли семидневного младенца. Ребёнку провели сложнейшую операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением. Информацию об этом опубликовали на странице Федерального Центра высоких медицинских технологий «ВКонтакте».
Мальчик появился на свет в перинатальном центре Калининграда. Врачи обнаружили шумы в сердце ребёнка на четвёртый день после его рождения. Медики провели дополнительные обследования и консультации со специалистами ФЦВМТ и диагностировали младенцу несколько врождённых пороков сердца. На шестой день мальчика с мамой перевезли в кардиоцентр, а на седьмой провели операцию.
«Мы провели новорождённому радикальную коррекцию врождённого порока. Устранили тем самым целый комплекс врождённых пороков. Надеемся, качество жизни мальчика будет таким же, как и у сверстников, и новые операции не понадобятся», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Евгений Кривощёков.
Благодаря профессиональной работе кардиохирургов операция прошла успешно. Врачи отмечают, что ребёнок чувствует себя хорошо.