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7 декабря, источник: Калининград.Ru

Калининградские кардиохирурги спасли семидневного младенца

Мальчику диагностировали несколько врождённых пороков сердца.

Источник: Freepik

Калининградские кардиохирурги спасли семидневного младенца. Ребёнку провели сложнейшую операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением. Информацию об этом опубликовали на странице Федерального Центра высоких медицинских технологий «ВКонтакте».

Мальчик появился на свет в перинатальном центре Калининграда. Врачи обнаружили шумы в сердце ребёнка на четвёртый день после его рождения. Медики провели дополнительные обследования и консультации со специалистами ФЦВМТ и диагностировали младенцу несколько врождённых пороков сердца. На шестой день мальчика с мамой перевезли ​в кардиоцентр, а на седьмой провели операцию.

«Мы провели новорождённому радикальную коррекцию врождённого порока. Устранили тем самым целый комплекс врождённых пороков. Надеемся, качество жизни мальчика будет таким же, как и у сверстников, и новые операции не понадобятся», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Евгений Кривощёков.

Благодаря профессиональной работе кардиохирургов операция прошла успешно. Врачи отмечают, что ребёнок чувствует себя хорошо.

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