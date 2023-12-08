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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Стало известно, как долго продлится карантин по бешенству в Иркутском районе 2023−2024

В Иркутском районе объявлен карантин после выявления бешенства у собаки.

Источник: Комсомольская правда

На станцию по борьбе с болезнями животных в начале декабря привезли собаку, зараженную бешенством. В связи с этим специалисты региона 5 декабря провели оперативное совещание, на котором было принято ввести карантин по бешенству в Иркутском районе 2023−2024. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутского района, пес был привезен с 6-го километра Александровского тракта, то есть с территории Уриковского муниципалитета. Узнали, какие населенные пункты оказались на карантине.

Карантин по бешенству в Иркутском районе 2023−2024: как долго продлится

Населенный пункт, на территории которого находился заболевший пес, определен, точно так же, как определен эпизоотический очаг.

— Это 11 СНТ, расположенных в радиусе трех километров вокруг очага и два населенных пункта, — отмечает руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко. — В этих населенных пунктах уже проводятся мероприятия по поголовной вакцинации восприимчивых животных — это мелкие домашние животные, сельскохозяйственные животные, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, мелкий рогатый скот.

Специалисты проводят обходы, налажено информирование жителей. Как отметили в администрации Иркутского района, карантин введен на два месяца. Во время карантина, согласно приказу министерства сельского хозяйства России № 705, запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, кроме специалистов ветслужб, ввоз и вывоз восприимчивых к вирусу животных, а также их перемещение, снятие шкур и охота.

Карантин по бешенству в Иркутском районе 2023−2024: какие населенные пункты в зоне карантина

Деревни: Ангара и Заимка Глазунова.

СНТ: Раздолье-2, Зеленое, Озерное, Багульник-2, Коммунальник, Излучина, 50 лет Победы, Светофор, Авиастроитель, Зеленая горка, Дианис.

В этих населенных пунктах животным уже ставят профилактические прививки от бешенства. Вакцинация бесплатна. Специалисты просят не мешать работе ветеринаров, так как болезнь эта опасна и очаг нужно купировать.

Карантин по бешенству в Иркутском районе 2023−2024: что нужно знать

Прежде всего, нужно помнить, что бешенство — опасная болезнь, которая способна вызвать смерть, как животного, так и человека. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, это острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему.

— Источник инфекции — дикие животные, безнадзорные животные, грызуны, летучие мыши, — отмечают специалисты. — Клинические симптомы у животных, зараженных бешенством, включают в себя изменение поведения — животное становится беспокойным, также обильное слюноотделение, появление судорог, агрессия, отсутствие страха перед человеком. Нарушение координации движения, паралич, смерть.

Также существуют косвенные признаки заражения. К ним относится изменение голоса, косоглазие, выпадение языка и третьего века, отвисание челюсти, извращенный аппетит. У кошек еще к тому же может появиться стремление спрятаться в темные недоступные места.

Карантин по бешенству в Иркутском районе 2023−2024: как происходит заражение и первая помощь.

Как правило, заражение бешенством возможно в нескольких случаях — при укусе, при оцарапывании, при попадании зараженной слюны животного на поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки.

Первое, что нужно сделать — промыть рану водой с мылом и сразу бежать за помощью к медикам, также о покусавшем животном нужно передать информацию в государственное ветеринарное учреждение.

— Только своевременная антирабическая вакцинация может спасти жизнь, — подчеркивают специалисты.

Карантин по бешенству в Иркутском районе 2023−2024: как уберечься

Сотрудники Россельхознадзора Приангарья напоминают, что каждый год домашним животным нужно делать прививки от бешенства. Также не маловажно содержать их в соответствии с правилами, регистрировать питомцев в ветеринарной службе по борьбе с болезнями животных и важно не позволять им общаться с бродячими животными. Адреса областных государственных станций по борьбе с болезнями животных Иркутской области здесь.

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