7 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 8 декабря
Этот день 343-й в григорианском календаре. До конца года остается 23 дня. Вы знаете, что произошло 8 декабря? Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.
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Что интересного произошло 8 декабря
Сегодня отмечается День художника. Праздник не только для профессиональных художников, но и для любителей. Ни для кого не секрет, что для многих живопись является прекрасным хобби и отдушиной. Люди с талантом к изобразительному искусству привносят в мир гармонию и красоту в простых вещах, причем неважно, выходят у них из-под кисти шедевры, или простые, но проникновенные зарисовки. Еще древние люди изображали на стенах пещер все, что видели, — других людей, животных, сцены из жизни. Талантливые художники всегда пользовались уважением, а их картины, иконы, роспись являлись предметами роскоши и произведениями искусства.
8 декабря празднуется День работников радио и телевидения Кыргызстана. Этот праздник законодательно установлен с 1995 года. Дата приурочена к выходу первой телевизионной программы на Кыргызском телевидении в 1958 году.
Ежегодно 8 декабря отмечается День финской музыки, который входит в число дней поднятия флага в Финляндии. Такая дата праздника была выбрана потому, что в этот день в 1865 году родился знаменитый финский композитор Ян Сибелиус. Самое известное произведение Сибелиуса — симфоническая поэма «Финляндия» — впервые исполнена в 1900 году. Ее заключительная часть, «Гимн Финляндии», известна как самостоятельное произведение. День финской музыки был официально учрежден в 2011 году.
Исторические события 8 декабря в мире
Исторические события 8 декабря в Казахстане
Дни рождения знаменитостей 8 декабря в мире
Кто родился 8 декабря в Казахстане
В 1961 году родился Ербулат Мукаев — руководитель аппарата министерства индустрии и инфраструктурного развития.
В 1965 году родился Нурлан Измайлов — управляющий директор по развитию мобильного сегмента АО «Казахтелеком».
День смерти знаменитостей 8 декабря в мире
8 декабря в православном календаре
В церковном календаре это день памяти священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя).
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.