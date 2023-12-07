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7 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 8 декабря

Этот день 343-й в григорианском календаре. До конца года остается 23 дня. Вы знаете, что произошло 8 декабря? Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 8 декабря

Сегодня отмечается День художника. Праздник не только для профессиональных художников, но и для любителей. Ни для кого не секрет, что для многих живопись является прекрасным хобби и отдушиной. Люди с талантом к изобразительному искусству привносят в мир гармонию и красоту в простых вещах, причем неважно, выходят у них из-под кисти шедевры, или простые, но проникновенные зарисовки. Еще древние люди изображали на стенах пещер все, что видели, — других людей, животных, сцены из жизни. Талантливые художники всегда пользовались уважением, а их картины, иконы, роспись являлись предметами роскоши и произведениями искусства.

8 декабря празднуется День работников радио и телевидения Кыргызстана. Этот праздник законодательно установлен с 1995 года. Дата приурочена к выходу первой телевизионной программы на Кыргызском телевидении в 1958 году.

Ежегодно 8 декабря отмечается День финской музыки, который входит в число дней поднятия флага в Финляндии. Такая дата праздника была выбрана потому, что в этот день в 1865 году родился знаменитый финский композитор Ян Сибелиус. Самое известное произведение Сибелиуса — симфоническая поэма «Финляндия» — впервые исполнена в 1900 году. Ее заключительная часть, «Гимн Финляндии», известна как самостоятельное произведение. День финской музыки был официально учрежден в 2011 году.

Исторические события 8 декабря в мире

  • 1792-й — состоялась первая в США кремация тела;
  • 1919-й — коалиция союзников (члены Антанты) признала восточной границей Польши «линию Керзона», юридически утвердив аннексию Польшей некоторых украинских этнических земель — Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Посяння;
  • 1931-й — в США запатентован коаксиальный электрический кабель;
  • 1955-й — Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила флаг Евросоюза;
  • 1963-й — начал свою работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме;
  • 1963-й — катастрофа Boeing 707 в Элктоне из-за попадания молнии. Погиб 81 человек — рекорд Гиннесса как самая смертоносная молния;
  • 1980-й — несколькими выстрелами в спину 25-летний Марк Дэвид Чепмен убил Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой. Убийца даже не пытался скрыться с места преступления;
  • 1991-й — подписано Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ);
  • 1999-й — в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси;
  • 2005-й — окончание использования паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были потушены все оставшиеся в стране паровозы.

Исторические события 8 декабря в Казахстане

  • 1991-й — создано Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной;
  • 1994-й — перед главным учебным корпусом Казахского национального университета открыт памятник великому ученому аль-Фараби, чье имя присвоено университету в 1991 году.
  • 2011-й — в Отрарском районе Южно-Казахстанской области введен в эксплуатацию новый мост.

Дни рождения знаменитостей 8 декабря в мире

  • В 1542 году родилась Мария Стюарт — королева Шотландии (1542—1567), претендентка на английский престол;
  • в 1861 году родился Жорж Мельес — французский изобретатель и кинорежиссер, один из основателей мирового кинематографа;
  • в 1926 году родился Тимур Гайдар — советский моряк-подводник, контр-адмирал, журналист, писатель, сын Аркадия Гайдара;
  • в 1929 году родилась Клара Румянова — советская и российская актриса театра, кино и радио, певица, мастер озвучивания. Заслуженная артистка РСФСР (1979);
  • в 1934 году родилась Алиса Фрейндлих — советская актриса театра и кино (фильмы «12 стульев», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс»);
  • в 1943 году родился Джим Моррисон — американский поэт и музыкант, вокалист группы The Doors;
  • в 1946 году родился Александр Милютин — советский и украинский актер театра и кино. Исполнитель роли Ивана Пасюка в фильме «Место встречи изменить нельзя»;
  • в 1953 году родилась Ким Бейсингер — американская киноактриса, лауреат премии «Оскар» («На 50 оттенков темнее»);
  • в 1958 году родился Александр Васильев — русский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, телеведущий;
  • в 1966 году родилась Шинейд О’Коннор — ирландская певица и композитор;
  • в 1976 году родился Доминик Монаган — британский актёр кино и телевидения, сыгравший роль хоббита Мэриадока Брендибака в трилогии «Властелин колец»;
  • в 1978 году родился Иэн Сомерхолдер — американский актёр кино и телевидения, получивший наибольшую известность, исполнив роль Дэймона в сериале «Дневники вампира».

Кто родился 8 декабря в Казахстане

В 1961 году родился Ербулат Мукаев — руководитель аппарата министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В 1965 году родился Нурлан Измайлов — управляющий директор по развитию мобильного сегмента АО «Казахтелеком».

День смерти знаменитостей 8 декабря в мире

  • в 1863 году умерла Наталья Гончарова — жена русского поэта Александра Пушкина;
  • в 1980 году умер Джон Леннон — британский музыкант, певец, композитор, поэт, основатель и лидер группы The Beatles;
  • в 1981 году умер Ферруччо Парри — итальянский государственный деятель, премьер-министр (в 1945-м), глава парламентской комиссии по борьбе с сицилийской мафией;
  • в 1993 году умер Александр Кобленц — латвийский советский шахматист, заслуженный тренер СССР;
  • в 2002 году умер Юрий Богатиков — украинский эстрадный певец (баритон), народный артист СССР.

8 декабря в православном календаре

В церковном календаре это день памяти священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя).

День ангела

Сегодня День ангела празднуют Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

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