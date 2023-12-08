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00:08 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 8 декабря

Этот день является 342-м в григорианском календаре, до Нового года остается 23 дня.

Источник: Sputnik.kz

Знаете ли вы, что 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ? О том, чем еще ознаменовано 8 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 8 декабря

  • В 1955 году ПАСЕ утвердила свой флаг, ныне флаг Евросоюза.
  • В 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
  • В 1999 году в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.
  • 8 декабря также отмечается Международный день художника.

Кто родился 8 декабря

  • Писатель и журналист Владимир Гиляровский (1855−1935).
  • Артист цирка Анатолий Дуров (1864−1916).
  • Композитор Ян Сибелиус (1865−1957).
  • Художник Диего Ривера (1886−1957).
  • Актриса Клара Румянова (1929−2004).
  • Актриса Алиса Фрейндлих (1934).
  • Певец Джим Моррисон (1943−1971).
  • Актриса Ким Бэсинджер (1953).
  • Певица Шинейд О’Коннор (1966−2023).
  • Певица Ники Минаж (1982).
  • Футболист Рахим Стерлинг (1994).

8 декабря в православном календаре

Православные 8 декабря чтут память святого Климента и отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Именины

В этот день именины у Андрея, Александра, Виктора, Василия, Иллариона, Ивана, Григория, Климента, Кузьмы, Николая, Павла, Петра, Семена, Ярослава.

8 декабря в народном календаре

В этот день отмечается память папы Римского Климента I.

В Климентьев день любое ответственное дело надо было начинать натощак. Женщины 8 декабря уже садились прясть у окна — там было светлее из-за снега.

Одно из самых важных поверий было связано с людьми, которые родились в этот день. Считалось, что у дома родившегося на Клима собираются волки, поэтому именинник старался не выходить из помещения.

Также в этот день обращали внимание на погоду: если в этот день рано запели петухи, значит, вскоре будет оттепель.

Народ 8 декабря говорил: «На Климента мороз насыпал белых роз».

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