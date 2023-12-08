00:08 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 8 декабря
Этот день является 342-м в григорианском календаре, до Нового года остается 23 дня.
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Знаете ли вы, что 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ? О том, чем еще ознаменовано 8 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 8 декабря
Кто родился 8 декабря
8 декабря в православном календаре
Православные 8 декабря чтут память святого Климента и отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Именины
В этот день именины у Андрея, Александра, Виктора, Василия, Иллариона, Ивана, Григория, Климента, Кузьмы, Николая, Павла, Петра, Семена, Ярослава.
8 декабря в народном календаре
В этот день отмечается память папы Римского Климента I.
В Климентьев день любое ответственное дело надо было начинать натощак. Женщины 8 декабря уже садились прясть у окна — там было светлее из-за снега.
Одно из самых важных поверий было связано с людьми, которые родились в этот день. Считалось, что у дома родившегося на Клима собираются волки, поэтому именинник старался не выходить из помещения.
Также в этот день обращали внимание на погоду: если в этот день рано запели петухи, значит, вскоре будет оттепель.
Народ 8 декабря говорил: «На Климента мороз насыпал белых роз».